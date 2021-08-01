38 400 доз вакцины "Спутник Лайт" поступило в Нижегородскую область

38 400 доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" поступило в Нижегородскую область сегодня, 1 августа. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram-аккаунте.
– В настоящее время вакцина развозится по медицинским организациям, – добавил Давид Валерьевич.
Напомним, министр проинформировал, что уже 756,6 тысячи жителей Нижегородской области привились от ковида.
А также отметил, что сегодня выводят из работы примерно 400 коек. Следом Давид Мелик-Гусейнов добавил:
– Важно не снижать темпы вакцинации, чтобы не допустить резкого подъёма заболеваемости осенью.
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