Движение троллейбусов по улице Варварская в Нижнем Новгороде прекратилось 31 июля

Движение троллейбусов по улице Варварская в центре Нижнего Новгорода временно прекратилось вчера, 31 июля, с 21:00. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на МП "Нижегородэлектротранс".

Причина приостановки в работе электротранспорта – повреждение питающих линий. В связи с этим на указанном участке проводятся ремонтные работы. Срок их завершения не уточняется, как и приблизительный срок возобновления маршрута троллейбусов через Варварскую.

Ранее мы рассказывали, что Нижневолжскую набережную перекрыли на целый день вчера, 31 июля по причине проведения фестиваля "Столица закатов", где одним из исполнителей был обладатель "Грэмми" Иманбек. Его выступление завершилось фейерверком от арт-студии "Пиромагия" из Костромы – участников и призёров многих российских фестивалей пиротехнических искусств.

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