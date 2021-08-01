Уже 756,6 тысячи человек привились от коронавируса в Нижегородской области по данным от сегодняшнего дня, 1 августа 2021 года. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram-аккаунте.
А также сегодня в Нижегородскую область поступило 38 400 доз вакцины "Спутник Лайт".
– В настоящее время вакцина развозится по медицинским организациям, – добавил Давид Валерьевич.
А также отметил, что сегодня выводят из работы примерно 400 коек. Следом министр добавил:
– Важно не снижать темпы вакцинации, чтобы не допустить резкого подъёма заболеваемости осенью.
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