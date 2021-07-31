Две больницы Нижегородской области закрыли на карантин по COVID-19

Две больницы закрыли на карантин по коронавирусной инфекции в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на региональный Минздрав.

Так, на карантин закрыты четвертое женское и первое мужское отделения в ГБУЗ НО «Психиатрическая больница № 2 г. Нижнего Новгорода» на улице Июльских дней, а также терапевтическое отделение Кстовской ЦРБ.

Данные ограничения в медучреждениях будут действовать до новых распоряжений управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Напомним, что новую поликлинику построят в поселке Новинки Нижнего Новгорода. Заявку на предоставление участка для строительства объекта одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.

А также, ещё у 535 нижегородцев диагностирован коронавирус за сутки. Число заболевших в регионе превысило 140 тысяч.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 5 тысяч, а за последние сутки двадцать восемь нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.