Церемонию открытия Чкаловской лестницы покажут в прямом эфире 1 августа. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Церемония открытия Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде 1 августа будет транслироваться в прямом эфире. Ее покажут как по телевизору, так и в интернете, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Торжественное мероприятие начнется в 21:00. Трансляция праздника будет вестись в эфире телеканалов ННТВ и «Нижний Новгород 24», а также на сайте информационного агентства «Время Н». Прямой эфир также запланирован в социальной сети «ВКонтакте»: на странице «Нижний 800» и в официальном аккаунте правительства Нижегородской области.

На торжественном открытии выступит симфонический оркестр Мариинского театра, однако посмотреть его смогут только обладатели мультипассов, сертификатов о прививке, антител или свежих отрицательных ПЦР-тестов. Остальные смогут насладиться зрелищем по телевизору.

Напомним, реконструкция лестницы была разделена на два этапа. Первый, включающий в себя противоаварийные мероприятия, завершился еще в конце 2020 года. Стоимость работ на Чкаловской лестнице составила порядка 220 миллионов рублей – деньги были выделены из федерального бюджета.