Оркестр Мариинского театра выступит на открытии Чкаловской лестницы 1 августа. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Торжественная церемония открытия Чкаловской лестницы после реконструкции состоится 1 августа. По этому случаю запланирована большая концертная программа, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Все ремонтные работы на Чкаловской лестнице завершены, и сейчас там заканчивается монтаж сцены, на которой выступит симфонический оркестр Мариинского театра. Выступление артистов будет сопровождать зрелищное аудиовизуальное шоу.

Зрителей приглашают на мероприятие в 19:30, а сам концерт начнется в 21:00. Пускать будут не всех. Доступ на открытие Чкаловской лестницы осуществляется строго по предварительной регистраци на сайте, а также по специальным подтверждениям в виде «Мультипасса 800» или специальных браслетов, действующих только на мероприятии.