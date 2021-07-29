Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Нижний Новгород 26 августа

Премьер-министр России Михаил Мишустин собирается посетить Нижний Новгород в конце следующего месяца, 26 августа. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на Законодательное собрание Нижегородской области, где сегодня, 29 июля, прошло очередное заседание. О будущем визите политика объявил председатель регионального парламента Евгений Люлин.

Программа прибытия Михаила Мишустина пока не обнародована.

Помимо этого, 1-2 августа Нижний Новгород примет с визитом первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Ранее мы рассказывали, что депутаты Законодательного Собрания предлагают присвоить Дзержинску почётное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести".

Нижний Новгород стал городом трудовой доблести 2 июля 2020 года.

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