Депутаты Законодательного Собрания предлагают присвоить Дзержинску почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести»

29 июля на заседании регионального парламента депутаты приняли обращение Законодательного Собрания Нижегородской области к Президенту Российской Федерации В.В. Путину о присвоении городу Дзержинску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Как отмечено в обращении, Дзержинск относится к городам, труженики которых совершили самоотверженный подвиг для достижения Победы в Великой Отечественной войне. За годы войны в Дзержинске было произведено до половины взрывчатых веществ от общего выпуска по стране, снаряжено свыше 160 млн единиц боеприпасов. Его предприятия выпускали аммиак, азотную кислоту, фосфор, хлорную известь, перекись водорода, дымовые боеприпасы, дегазаторы иприта, детали снарядов. На предприятиях широкое распространение получило движение молодежных фронтовых бригад, стахановцев, многостаночников, перевыполнявших нормы на 150-350 процентов.

Уже в июне 1941 года на Чернореченском заводе имени М.И. Калинина (ныне ООО «Корунд») развернулось производство самовоспламеняющейся жидкости для борьбы с вражескими танками. За годы войны здесь было освоено производство калиевой селитры, нашатыря, меламина, красного фосфора - всего 18 видов химической продукции, необходимой фронту и отечественной оборонной промышленности. В 1942 году коллектив завода первым среди предприятий советской химической индустрии был отмечен переходящим Красным Знаменем ГКО СССР. В 1943 году за образцовое выполнение заданий правительства завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

К 1942 году завод имени Я.М. Свердлова удвоил производство взрывчатых веществ по сравнению с довоенным периодом. Всего за годы войны было произведено 148 млн артиллерийских снарядов и мин, свыше 10 млн авиабомб и противотанковых мин, около 3 млн снарядов для реактивной установки «Катюша». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года завод был награжден орденом Боевого Красного Знамени.

За самоотверженный труд в военные годы около 500 рабочих и инженерно- технических работников Дзержинска были награждены высокими правительственными наградами СССР.

«Жители Дзержинска внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях. При решении важных государственных задач они проявили трудовой героизм и самоотверженность. В этой связи депутаты Законодательного Собрания приняли решение обратиться к Президенту Российской Федерации с предложением о присвоении городу Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести». Надеемся, что наше предложение будет поддержано», - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«В настоящее время идет голосование за присвоение звания «Город трудовой доблести». Вижу, что дзержинцы принимают в нем активное участие. Причем голосуют не только жители города химиков, но и других городов и районов области, регионов России. В 2020 году звание «Город трудовой доблести» было присвоено Нижнему Новгороду. Уверен, что и Дзержинск достоин этого почетного звания!» - подчеркнул Евгений Люлин.

«Поддержка инициативы присвоения городу столь почетного звания со стороны Губернатора и Законодательного Cобрания Нижегородской области была очень важна для каждого дзержинца. Вклад Дзержинска в Победу уже был отмечен на самом высоком уровне в 1980 году, когда город наградили орденом Трудового Красного Знамени. А в послевоенное время город стал кузницей кадров для химической промышленности всей страны, поэтому сегодня нас поддерживают жители многих городов, регионов и даже стран. В голосовании на данный момент уже приняли участие почти 22 тысячи человек», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.