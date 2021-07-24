Почти 694 тысячи нижегородцев привились от коронавируса

По последним данным, почти 694 тысячи человек привились от коронавируса в Нижегородской области, а именно 693,9 тысячи. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram-аккаунте.

Кроме того, Давид Валерьевич отметил, что менее 12,5 тысячи доз вакцины от COVID-19 осталось в медицинских учреждениях Нижегородской области.

Напомним, ранее министр рассказывал, как не допустить четвёртую волну коронавируса в регионе. Эта пара правил оказалась проста и всем известна.

Также мы говорили о том, какие проблемы ждут нижегородцев, желающих сделать прививку.

19,5 тысячи нижегородцев заболели коронавирусом после вакцинации.

А 21 июля в Нижегородской области был установлен новый антирекорд суточной заболеваемости.

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