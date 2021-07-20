Мелик-Гусейнов рассказал, как не допустить четвёртую волну коронавируса в Нижегородской области

Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал нижегородцам, как не допустить четвёртую волну коронавируса. Этим он поделился в своём Instagram-аккаунте.
По словам министра, пунктов для профилактики четвёртой волны всего два:
– Первый: привиться той вакциной, которая есть. Не надо ждать, когда поступит в регион та вакцина, которую вы особенно ждёте. Второй пункт: носите маски в общественных местах. И чаще обрабатывайте антисептиком руки.
Напомним, 17 июля в Нижегородской области был установлен новый антирекорд суточной заболеваемости: 535 заражённых за сутки.
А также мы рассказывали: какие проблемы ждут нижегородцев, желающих сделать прививку.
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