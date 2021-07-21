19,5 тысяч нижегородцев заболели коронавирусом после вакцинации

В настоящее время 19,49 тысяч человек заболели COVID-19 в Нижегородской области после вакцинации. Это примерно 3% от общего числа привитых нижегородцев. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Всего в Нижегородской области сделали прививку от новой коронавирусной инфекции 649,8 тысяч жителей. При этом 458,6 тысяч из них уже успели получить оба компонента вакцины.
Сейчас вакцинация от коронавируса проводится в 139 пунктах, расположенных в медицинских учреждениях, а также вакцинироваться можно в «Поездах здоровья». Прививочные пункты дополнительно открыты в ТРК «Небо», в ТРК «Индиго», в ТРЦ «Седьмое небо», в ТРЦ «Фантастика».
Запись на прививку организована через портал госуслуг, по телефону 112, через регистратуры поликлиник.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде будет расти число мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!