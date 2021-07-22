С 22 июля движение на улице 1-я Оранжерейная в Нижнем Новгороде запрещено

На подъездах к месту проведения работ будут установлены предупреждающие аншлаги. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.

С 22 июля на участках улиц 1-я Оранжерейная и Тимирязева в Нижнем Новгороде запрещено движение, парковка и стоянка автомобилей. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Это ограничение необходимо для организации свободного въезда и выезда на территорию стройки многоквартирного дома. Для удобства нижегородских водителей на подъездах к перекрытому участку будут установлены все необходимые предупреждающие знаки и аншлаги.

Автомобилистам напоминают, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, движение транспорта временно приостановлено на улице Сурикова на участке дороги напротив дома №5 в Нижнем Новгороде до 26 июля.

Кроме того, способ парковки автомобилей изменился на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Парковать свои автомобили теперь можно только вдоль дороги на участке от дома №1 на площади Максима Горького до дома №2 на улице Малая Покровская.

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