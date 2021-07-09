Движение транспорта будет временно приостановлено на улице Сурикова в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Движение транспорта будет временно приостановлено на улице Сурикова на участке дороги напротив дома №5 в Нижнем Новгороде с 08:00 12 июля до 23:59 26 июля. Причиной станут ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Движение в обоих направлениях на участке дороги от улицы Крылова до улицы Корейской организуют для свободного подъезда к жилым домам. А также будет разрешен поворот направо и налево с улицы Корейской на улицу Сурикова.

Кроме того, уточняется, что объехать закрытый участок можно по улице Крылова, переулку Корейскому и улице Корейской, а на подъездах домов установят предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение транспорта по улице Трудовая в Нижнем Новгороде перекроют до 15 июля. Приостановка движения связана с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Также, движение транспорта будет временно приостановлено по улице Головина в Нижнем Новгороде с 08:00 5 июля до 23:59 12 августа. Причиной станут ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Кроме того, способ парковки автомобилей изменился на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Парковать свои автомобили теперь можно только вдоль дороги на участке от дома №1 на площади Максима Горького до дома №2 на улице Малая Покровская.