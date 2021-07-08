Изменился способ парковки на ул. Большой Покровской Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Способ парковки автомобилей изменился на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Парковать свои автомобили теперь можно только вдоль дороги на участке от дома №1 на площади Максима Горького до дома №2 на улице Малая Покровская.

Причиной такого решения стала необходимость улучшить пропускную способность улицы, которая стала очень узкой для проезда из-за проведения работ по благоустройству и расширения тротуара.

Так, раньше здесь разрешалась остановка и стоянка автомобилей под углом к проезжей части. На сегодняшний день эти информационные таблички уже убрали.

Автомобилистов просят быть внимательными на данном участке маршрута, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение транспорта будет временно приостановлено на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде с 19:00 до 20:00 8 июля. Так, площадь будет перекрыта в направлении от Георгиевского съезда в сторону Дмитриевской башни Нижегородского Кремля.