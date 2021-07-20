Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения мальчика с аутизмом в Ворсме. ФОТО: СУ СК РФ по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения четырёхлетнего Ильи Молева в Павловском районе Нижегородской области. Дело ведут следователи Павловского межрайонного следственного отдела СУ СК России по региону. Данными на этот счёт поделились в ведомстве.

По версии следствия, мальчик ушёл из дома с переулка Лесного в городе Ворсма вчера, 19 июля, в 17:30. После этого о его местонахождении ничего не было известно. К сожалению, сегодня тело малыша нашли в болоте недалеко от его дома.

Ребёнок имел заболевание, по причине которого у него отсутствовали навыки коммуникации и он был дезориентирован в пространстве.

Мальчик воспитывался в благополучной семье, на учёте она не состояла.

В Павловском районе проходили крупномасштабные поиски. В них участвовали СК, МЧС, оперативники, волонтёры поисковых отрядов "Рысь", "Волонтёр НН", "ЛизаАлерт" и местные жители. Также был создан штаб по поиску четырёхлетнего ребёнка, составлена схема местности.

Обстоятельства исчезновения мальчика устанавливаются.

Редакция "Комсомольской правды – Нижний Новгород" выражает соболезнования семье Ильи Молева.

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