«Ходили в полной тишине, звал только папа»: Волонтеры рассказали, как идут поиски пропавшего четырехлетнего мальчика с аутизмом в Ворсме

Четырехлетний мальчик с аутизмом пропал в Ворсме вечером 19 июля. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В городе Ворсма Павловского района продолжаются поиски четырехлетнего Ильи Молева, который пропал вечером 19 июля. Малыш, как обычно, играл у дома, но в половине шестого родители заметили, что ребенка не видно. Кинулись осматривать территорию и увидели, что калитка открыта, а сына нет. В момент исчезновения мальчик был полностью голенький – он купался в бассейне, поэтому одежды на нем не было.

Переулок Лесной, где живут Молевы, - тихая зеленая улочка на окраине города. Сразу за домом река, за ней поле и лес. Домов здесь не так много, поэтому если бы маленький ребенок без одежды один разгуливал по улице – скорее всего, соседи бы это заметили. Но никто ничего такого не видел.

«Я разговаривала с женщиной с соседней улицы, ее свекровь гуляла в тот вечер на лавочке, и мальчик там не проходил. Поэтому не исключено, что он мог пойти в противоположную сторону – к реке, а там по мосту на поле и в лес», - рассказывает «Комсомолке» жительницы Ворсмы Ирина Волкова, которая участвовала в поисках малыша минувшей ночью.

Так выглядит местность за домом Молевых - совсем рядом река, за рекой поле и лес. Фото: arendadoma.mirkvartir.ru/

Девушке никогда раньше не приходилось искать людей, но в этот раз она просто не могла остаться в стороне, и, как только узнала, что на Лесном пропал ребенок, приехала к месту сбора.

«Сама я живу не рядом, но там дом моей бабушки, и родственники на этой же улице живут, я все детство там провела, знаю эти места отлично, каждую улицу», - поделилась волонтер.

Со вчерашнего дня сюда едут добровольцы со всей Нижегородской области и даже из соседних регионов – как опытные поисковики, так и новички, которые никогда ранее не участвовали в поисках. Говорят, народу было очень много.

«Не могу сказать точно, сколько человек, но очень много, - говорит Ирина. - Сразу подтянулись местные, сотрудники полиции, АСО, МЧС из Ворсмы и Павлова, ближе к полуночи приехали поисковики».

Для поисков Ильи привлекли служебных собак, но это не дало результата.

«Как я поняла, на собак не сильно ориентируются - они привели к болоту в стороне от дома, где он в принципе не гулял», - пожимает плечами волонтер.

За вчерашний вечер и ночь поисковики просмотрели все близлежащие окрестности: улицы, придомовые территории, заброшенные здания, колодцы, не раз прочесали на лодках реку и прошлись по ее берегам. Ситуация осложняется тем, мальчик страдает РАС (расстройство аутистического спектра). Он не умеет говорить, дезориентирован в пространстве и у него отсутствуют навыки коммуникации, поэтому поиски ребенка проходят по-особенному: никаких громких криков, сирен и яркого света - мальчик может испугаться и забиться еще дальше.

«Мы с папой ночью ходили по их маршруту, в полной тишине, его звал только он, а мы потихоньку шли и шепотом разговаривали», - говорит волонтер.

По словам Ирины, семья, в которой случилась беда – хорошая, не маргинальная: папа приличный человек, во дворе около дома чистота и порядок, в доме тоже.

«Маму я не видела, папа очень неразговорчив, но оно и понятно…», - уточнила Ирина. В СК также говорят, что на учетах нигде семья не состоит.

Девушка вместе с другими волонтерами искала маленького Илью до трех часов ночи, после чего они отправились домой отдыхать, их сменили другие добровольцы. Сейчас поиски ведутся в лесу, но пока, увы, результатов нет. Утешает лишь тот факт, что, по словам местных жителей, диких зверей в этих лесах не водится.

По факту безвестного исчезновения ребенка СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

"В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции и МЧС, волонтерами поисковых отрядов «Рысь», «ЛизаАлерт», «Волонтер НН» и местными жителями проводят крупномасштабные поисковые мероприятия. Создан штаб по поиску мальчика, составлена схема местности с отражением отработанных районов. Допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства исчезновения ребенка", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Приметы пропавшего мальчика:

Рост 112 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. В момент исчезновения малыш был без одежды. Страдает расстройством аутистического спектра, может не пойти на контакт. Не говорит.

Волонтеры просят помощи: для поисков ребенка нужны люди, а также необходимые вещи: вода, фонари, батарейки, аккумуляторы, репелленты и прочее. Для того, чтобы передать необходимое, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 8(831)291-51-51 или инфоргу поиска Анастасии (Герда) 8-927-814-78-87.

Штаб поисковиков находится по адресу г. Ворсма, переулок Лесной у дома №2.