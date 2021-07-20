«Обнаружили в болоте недалеко от дома»: Пропавший в Ворсме четырехлетний мальчик найден погибшим

Четырехлетний малыш ушел из дома через незапертую калитку. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Четырехлетний Илья, которого искали в Ворсме со вчерашнего вечера, найден погибшим. Об этом «Комсомолке» рассказала волонтер Ирина Волкова, участвовавшая в поисках малыша.

«Его нашли недалеко от дома, в болоте, прямо за их улицей. Мы под утро пытались туда пройти, но был туман, сырость, видимости ноль. Там такие дебри и топь - как он туда попал, непонятно», - разводит руками девушка.

Получается, что поисковые собаки указали верное направление – ведь именно к болоту они приводили поисковиков.

В поиска участвовали правоохранители, волонтеры, сотрудники МЧС и местные жители. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Напомним, четырехлетний мальчик пропал накануне около 17:30 - он ушел от дома в неизвестном направлении без одежды, так как до этого купался в бассейне у дома. Поиски осложнялись тем, что ребенок страдает расстройством аутистического спектра: он дезориентирован в пространстве, не говорит и не идет на контакт. Поэтому поиски проходили в непривычной обстановке, в тишине – мальчика звал только папа.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования семье погибшего мальчика.

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