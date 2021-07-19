Движение по улице Светлоярской временно ограничат в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено по улице Светлоярской на участке от улицы Мокроусова до Торфяной улицы в Нижнем Новгороде с 00:01 20 июля до 23:59 31 августа. Причиной станет капитальный ремонт дороги и переустройство инженерных коммуникаций. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Кроме того, сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.

Изменения затронут и маршруты общественного транспорта. Так, автобусные маршруты А-8, А-12, А-35, А-45, А-65, Т-45, Т-65, Т-76, Т-94 в направлении Торфяной улицы организуют по Светлоярской улице с разворотом в районе домов 21, 32, затем по улице Мокроусова, временной объездной автомобильной дороге вдоль домов 25, 27, 13Б, 13А, 11, 7, 5, 3, 1, далее по Торфяной улице; а в направлении проспекта 70 лет Октября организуют по Торфяной улице, временной объездной автомобильной дороге вдоль домов 1, 3, 5, 7, 11, 13А, 13Б, 27, 25, далее по улице Мокроусова, Светлоярской улице.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что 13 июля в Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта по площади Минина и Пожарского. Оно будет действовать временно: с 01:00 до 12:00 на участке площади от Георгиевского съезда в направлении Дмитриевской башни Нижегородского кремля.

А также движение транспорта будет временно приостановлено по улице Головина в Нижнем Новгороде с 08:00 5 июля до 23:59 12 августа. Причиной станут ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.