Движение транспорта временно ограничат на улице Головина в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено по улице Головина в Нижнем Новгороде с 08:00 5 июля до 23:59 12 августа. Причиной станут ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Кроме того, уточняется, что объехать закрытый участок можно по улицам Саврасова, Верхней или Норвежской, а на подъездах домов установят предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение транспорта в Нижнем Новгороде приостановят с 00:01 до 23:59 на Нижне-Волжской набережной, площадях Благовещенской и Маркина 26 июня, 3, 10,17,24, 31 июля, а также 7,14,28 августа и 4,11 и 18 сентября 2021 года.