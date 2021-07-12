Движение по площади Минина в Нижнем Новгороде ограничат 13 июля. ФОТО: ЦОДД Нижний Новгород
13 июля в Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта по площади Минина и Пожарского. Оно будет действовать временно: с 01:00 до 12:00 на участке площади от Георгиевского съезда в направлении Дмитриевской башни Нижегородского кремля. Данными на этот счёт поделились в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, а также специалисты предоставили схему изменённого движения.
В департаменте отметили, что движение общественного транспорта не изменится.
Специалисты ведомства призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, в Нижнем Новгороде будет ограничено движение по улице Красносормовская по причине проведения ремонтно-восстановительных работ. Продлится перекрытие участка улицы до 17 июля.
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