Аэропорт Стригино увеличил пассажиропоток на 159% за год

Международный аэропорт Стригино за I полугодие 2021 года обслужил около 530 тысяч пассажиров, что на 159% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 8% больше по сравнению с I полугодием допандемийного 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Аэропорта.

Больше всего за год пассажиры летали по России – в общей сумме 457 тыс. человек. Популярными направлениями у нижегородцев по-прежнему оставались обе столицы и курорты российского юга. Также очень часто из Нижнего Новгорода путешествовали самолетом в Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Самару.

После долгого перерыва наконец возобновили перелеты за границу - первый международный рейс в 2021 году совершили в феврале. К концу июня количество международных направлений из Стригино достигло 14. Улететь из Нижнего Новгорода можно в Анталью, Баку, Бишкек, Душанбе, Ереван, Каир, Ларнаку, Минск, Ош, Пафос, Фергану, Шарджу, Худжанд, Куляб. Так, количество пассажиров на межлународных рейсах превысило 70 тысяч человек.

Напомним, что из нижегородского «Стригино» возобновятся прямые рейсы в Стамбул. Первый полет в данном направлении запланирован 8 июля. Рейсы будет совершать авиакомпания Nordwind на воздушных судах Airbus 321. Перевозчик планирует совершать полет два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

А также, из международного аэропорта «Стригино» в Нижнем Новогороде прямых рейсов в Ларнаку станет больше. Первый полет в данном направлении запланирован 6 июля. Рейсы будет совершать авиакомпания Nordwind на воздушных судах Airbus А321. Перевозчик планирует совершать полет один раз в неделю по вторникам.