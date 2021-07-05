Улететь на Кипр нижегородцы теперь смогут трижды в неделю

Из международного аэропорта «Стригино» в Нижнем Новогороде прямых рейсов в Ларнаку станет больше. Первый полет в данном направлении запланирован 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Стригино.

Рейсы будет совершать авиакомпания Nordwind на воздушных судах Airbus А321. Перевозчик планирует совершать полет один раз в неделю по вторникам.

Из Нижнего Новгорода самолеты будут улетать во вторник в 12:50, и уже в 16:55 пассажиры окажутся в аэропорту третьего по величине города на Кипре.

Обратные рейсы организуют в этот же день. Самолеты будут вылетать из Ларнаки в 18:05, а прибывать в аэропорт Стригино – в 21:50 этого же дня. Время указано местное для каждого аэропорта.

Сейчас полеты в данном направлении уже выполняют две авиакомпании - «Россия» и «AZUR Air». Благодаря новому рейсу, улететь в третий по величине город

на Кипре нижегородцы теперь смогут трижды в неделю.

Напоминаем, что полёты возобновлены с учётом соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Обязательны перчатки, маски и социальная дистанция. Каждому пассажиру перед посадкой измеряют температуру.

Кроме того, следует заранее уточнить у туроператоров или авиакомпаний действующий на территории страны прилета режим коронавирусных ограничений.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании. Также не забудьте уточнить о режиме ограничений, действующих на территории зарубежных государств в связи с коронавирусом.

Напомним, что из нижегородского «Стригино» возобновятся прямые рейсы в Стамбул. Первый полет в данном направлении запланирован 8 июля. Рейсы будет совершать авиакомпания Nordwind на воздушных судах Airbus 321. Перевозчик планирует совершать полет два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.