С июля возобновляются прямые рейсы из Стригино в Стамбул

Из нижегородского «Стригино» возобновятся прямые рейсы в Стамбул. Первый полет в данном направлении запланирован 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Стригино.

Рейсы будет совершать авиакомпания Nordwind на воздушных судах Airbus 321. Перевозчик планирует совершать полет два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Из Нижнего Новгорода по четвергам самолеты будут улетать в 01:45, и уже в 5:35 пассажиры окажутся в аэропорту Стамбула. По воскресеньям вылеты будут назначены на 12:30, а прибытие – в 16:20.

Обратные рейсы организуют по средам и воскресеньям. Первый такой рейс запланирован на 11 июля. По средам вылеты из Стамбула будут в 20:35, а прибытие в аэропорт Стригино – в 00:10 уже следующего дня, по воскресеньям самолет будет вылетать в 07:00 и прибывать в Нижний Новгород в 10:35. Время указано местное для каждого аэропорта.

Напоминаем, что полёты возобновлены с учётом соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Обязательны перчатки, маски и социальная дистанция. Каждому пассажиру перед посадкой измеряют температуру.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании. Также не забудьте уточнить о режиме ограничений, действующих на территории зарубежных государств в связи с коронавирусом.