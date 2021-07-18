Кинотеатр откроют в одном из цехов завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде

На территории завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде откроют кинотеатр. Одна из площадок фестиваля нового российского кино «Горький fest» разместится в цехе завода 19 и 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба завода «Красное Сормово».

Так, «Горький fest» на «Красном Сормове» пройдет всего два дня – 19 и 20 июля. Зрителям покажут фильм «Мать» режиссера Глеба Панфилова. Посмотреть его можно будет в двух частях – с 22:00 до 00:00.

Также известно, что некоторые сцены фильма «Мать» снимали именно на заводе «Красное Сормов».

Напомним, что gятый ежегодный фестиваль «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля. Этот фестиваль будет юбилейным. В этом году он посвящен празднованию 800-летия города. Поэтому откроется он историческим фильмом Леонида Парфенова «Карман России» о Нижнем Новгороде. В день закрытия зрители увидят работу «Дальний план» Владимира Головнева. В программу юбилейного фестиваля вошли 11 киноработ разных жанров. Это и документальные, и игровые фильмы. Их будет оценивать жюри, в состав которого вошли кинокритик, заместитель главного редактора журнала "Искусство кино" Зара Абдуллаева, кинорежиссер и сценарист Александр Велединский, драматург и киносценарист Александр Родионов, а также актеры Павел Табаков и Юлия Хлынина.

А также, открытие V юбилейного фестиваля нового российского кино Горький fest прошло в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького 16 июля. Известный актёр Михаил Пореченков зачитал приветствие от министра культуры РФ Ольги Любимовой.