Горький fest- 2021 в Нижнем Новгороде: программа фестиваля

"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пятый ежегодный фестиваль «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля. Этот фестиваль будет юбилейным. В этом году он посвящен празднованию 800-летия города. Поэтому откроется он историческим фильмом Леонида Парфенова «Карман России» о Нижнем Новгороде. В день закрытия зрители увидят работу «Дальний план» Владимира Головнева. В программу юбилейного фестиваля вошли 11 киноработ разных жанров. Это и документальные, и игровые фильмы. Их будет оценивать жюри, в состав которого вошли кинокритик, заместитель главного редактора журнала "Искусство кино" Зара Абдуллаева, кинорежиссер и сценарист Александр Велединский, драматург и киносценарист Александр Родионов, а также актеры Павел Табаков и Юлия Хлынина.

Всего на фестиваль было подано 379 заявок. Эксперты отобрали наиболее интересные работы, с которым сможет ознакомиться не только жюри, но и простой зритель.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, фестиваль будет проходить на 26 городских площадках, в том числе пять новых – Нижегородский острог, Красные казармы, реконструированные к юбилею города, завод ГАЗ, завод Красное Сормово и даже шахты в Арзамасе.

- Это выросший из среды, но ставший частью городской ткани фестиваль. Мероприятие, которое все очень ждут всегда и то, как оно прошло в прошлом году, уже в ковидную пору, заставляет задуматься, как нижегородцы привыкли к нему. Это такая возможность с любой призмы показать мир кино людям и работы, являющиеся участниками фестиваля, а также провести мастер-школы, культурно-массовые мероприятия, приуроченные к этому событию, - добавил губернатор.

Как и на «Столице закатов» здесь будут действовать антиковидные ограничения. Доступ на такие мероприятия возможен при наличии прививки, ПЦР-теста или антител к коронавирусу. Также будут приняты иные меры в виде разделения потоков, социального дистанцирования и другие.

КОНКРЕТНО

Какие фильмы увидят нижегородцы на Горький fest- 2021:

- фильм «Афины» Игоря Ерохина, продолжительностью 60 минут;

- короткометражка «Ехай» Никиты Ильяшенко (8 минут);

- «Когда я была маленькая, я любила смотреть на костер», режиссер Андрей Житковский, продолжительность 25 минут;

- «Краткая теория тотальной институции: взгляд художника», режиссер Надежда Ишкиняева, продолжительность12 минут;

- «Мама, я подружилась с призраками» Александра Воронова (60 минут);

- «Море волнуется» Михаила Давыдова, продолжительность 30 минут;

- «Мы будем громко ему кричать», режиссер Александр Елизаров (40 минут);

- шестиминутный фильм 2На дне почерневшей шкатулки белеют хлесткие струны» режиссера Арсения Колмыкова;

- «Отмена режима», режиссера Яны Садулаевой (18 минут);

- «Степь моя», режиссер Сергей Яковенко, продолжительность 45 минут;

- «Человек растет во сне», режиссер Иван Курбаков, продолжительность 27минут.