Открытие фестиваля Горький fest состоялось в Нижнем Новгороде 16 июля Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Открытие V юбилейного фестиваля нового российского кино Горький fest прошло в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького 16 июля. Известный актёр Михаил Пореченков зачитал приветствие от министра культуры РФ Ольги Любимовой:

– В этом году мы отмечаем 800 лет со дня основания Нижнего Новгорода, и молодой, но уже полюбившийся зрителям кинофорум по праву займёт особое место в масштабной программе культурных событий, приуроченных к юбилейной дате, – было сказано в телеграмме.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин участвовал в церемонии открытия.

– В этом году Горький fest отмечает свой первый юбилей, – сказал глава региона. – Свои коррективы в формирование программы фестиваля внесла пандемия. Поэтому событийная часть фестиваля растянута во времени и в значительной степени сконцентрирована на профессиональных аспектах. Уже прошла киношкола фестиваля, пройдёт питчинг-сессия с призовым фондом, где начинающие авторы смогут представить свои проекты. Фестиваль всё больше обретает образовательное измерение и способствует формированию кинематографического сообщества в Нижнем Новгороде. То, что фестиваль год от года крепнет, не вызывает никаких сомнений. И это заслуга организаторов.

В том числе губернатор вручил медали "В память 800-летия Нижнего Новгорода" президенту фестиваля Михаилу Пореченкову и продюсеру фестиваля Оксане Михеевой.

На церемонию открытия в Нижний Новгород приехали актрисы Юлия Хлынина, Анна Бегунова, Ксения Суркова, Марина Зудина, Анна Горшкова, Анна Невская, Светлана Камынина, актёры Владимир Любимцев, Сергей Шнырёв, Павел Ворожцов, Павел Табаков, продюсеры Николай Ларионов, Юлия Мишкинене, Екатерина Михайлова и другие. Музыкальное сопровождение церемонии – группа ARTEMIEV.

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