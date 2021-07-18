Мужчина утонул в Мещерском озере в Нижнем Новгороде

Мужчина утонул в Мещерском озере Канавинского района по адресу ул. Мещерский, у д. 10Б. О трагедии стало известно в 10:00 в воскресенье, 18 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Также известно, что место не было оборудовано для купания.

- Работниками АСО МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новгорода» из водоема извлечено тело погибшего. Тело передано сотрудникам полиции - обстоятельства гибели устанавливаются, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что мужчина 29 лет утонул в пруду на территории базы отдыха «Славная вотчина» в в селе Большое Мокрое Кстовского района. О трагедии стало известно в 11:00 в воскресенье, 4 июля.

Также, мужчина утонул на Мещерском озере в Нижнем Новгороде. Его тело достали из воды водолазы вечером 13 июля. Его личность устанавливается.

К сожалению, подобные случаи происходят в Нижегородской области ежедневно. Люди спасаются от жары у воды, и не редко это заканчивается трагедией. Так, только за минувшие выходные на водоемах области погибли шесть взрослых и двое детей. Всего, по данным МЧС, с начала лета утонули 58 человек.