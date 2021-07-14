Мужчина утонул на Мещерском озере 13 июля. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мужчина утонул на Мещерском озере в Нижнем Новгороде. Его тело достали из воды водолазы вечером 13 июля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Инцидент произошел в месте, не оборудованном для купания. Личность погибшего устанавливается. Тело передано сотрудникам полиции для установления обстоятельств гибели», - сообщили в ведомстве.

К сожалению, подобные случаи происходят в Нижегородской области ежедневно. Люди спасаются от жары у воды, и не редко это заканчивается трагедией. Так, только за минувшие выходные на водоемах области погибли шесть взрослых и двое детей. Всего, по данным МЧС, с начала лета утонули 58 человек.