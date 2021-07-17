Свет отключили в двух районах Нижнего Новгорода 17 июля

Электричество отключили в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 17 июля. Временные меры связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Данные об отключении света в городе размещены на официальном сайте Управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Таким образом, с 13:00 до 17:00 света не будет у жильцов домов 14,12,8 по улице Маслякова, домов 102,102а по улице Ильинская в Нижегородском районе.

А с 10:00 до 13:00 света не было в домах 5-29,26-50,44а по улице Палехская Ленинского района города.

Напомним, вчера на заводе Свердлова в Дзержинске Нижегородской области произошёл взрыв. В результате пострадали двое мужчин и одна женщина.

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