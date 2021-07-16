Двое пострадавших при взрыве на заводе Свердлова находятся в реанимации Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Появилась информация о состоянии пострадавших при взрыве на заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области: у всех троих (двое мужчин и одна женщина) зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы головного мозга и термические ожоги на площади 6-15% поверхности тела. Об этом рассказали врачи Дзержинской больницы скорой медицинской помощи.

Более того, состояние двух пострадавших тяжёлое – сейчас они находятся в реанимации. Состояние третьего пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

Поступившим после взрыва в цехе по производству ацетона оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице скорой медицинской помощи.

Напомним, изначально сообщалось, что пострадавших при взрыве нет. Затем данные обновились. Но, к счастью, погибших в результате ЧП не обнаружили. Само трёхэтажное кирпичное здание не пострадало. По предварительным данным МЧС, угрозы населению нет.

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