Лучшая медсестра России работает в больнице им. Семашко Нижнего Новгорода

Лучшая медсестра России работает в больнице Семашко Нижнего Новгорода. ФОТО: ГБУЗ НО "НОКБ им. Н.А. СЕМАШКО"
Лучшая медсестра России, как оказалось, работает в Нижнем Новгороде, в Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко. Её имя – Нина Фёдоровна Гонзюх. Женщина стала победительницей Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" в номинации "Лучшая медицинская сестра". Об этом сообщается на официальном сайте медицинского учреждения.
– Наша гордость, – подтвердил в своём Instagram-аккаунте замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Напомним, за прошедшие сутки был установлен новый антирекорд суточной заболеваемости: 535 заражений.
А в прошедшую ночь в регион поступило ещё 60 тысяч доз вакцины "Спутник V". По последним данным от 13 июля, уже 600 тысяч нижегородцев вакцинировались от коронавируса.
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