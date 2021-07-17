Лучшая медсестра России работает в больнице им. Семашко Нижнего Новгорода

Лучшая медсестра России работает в больнице Семашко Нижнего Новгорода. ФОТО: ГБУЗ НО "НОКБ им. Н.А. СЕМАШКО"

Лучшая медсестра России, как оказалось, работает в Нижнем Новгороде, в Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко. Её имя – Нина Фёдоровна Гонзюх. Женщина стала победительницей Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" в номинации "Лучшая медицинская сестра". Об этом сообщается на официальном сайте медицинского учреждения.

– Наша гордость, – подтвердил в своём Instagram-аккаунте замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, за прошедшие сутки был установлен новый антирекорд суточной заболеваемости: 535 заражений.

А в прошедшую ночь в регион поступило ещё 60 тысяч доз вакцины "Спутник V". По последним данным от 13 июля, уже 600 тысяч нижегородцев вакцинировались от коронавируса.

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