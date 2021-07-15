Беременные нижегородки смогут привиться от коронавируса

Беременным женщинам в Нижнем Новгороде разрешили с 22-й недели и только после консультации с врачом, если они находятся в группе риска. Об этом сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

- Вакцинация не влияет на репродуктивную функцию. Данных по вакцинации «Спутником V» кормящих пока нет,- заверил Давид Мелик-Гусейнов.

Также сообщается, что данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты от коронавируса нет, поэтому прививаться от COVID-19 рекомендовано раз в шесть месяцев.

Напомним, что коллективный иммунитет нижегородцев достиг 41-42%, за месяц он вырос примерно на 10%. Так, победить пандемию в регионе возможно будет только при уровне коллективного иммунитета не ниже 80%. Достичь такого показателя возможно только благодаря вакцинации.

Также, уже 600 тысяч человек привилось от COVID-19 в Нижегородской области. Ранее в регион поступила новая партия вакцины "Спутник V".