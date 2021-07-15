Движение транспорта временно приостановят на двух участках дороги на улице Головнина в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на двух участках дороги на улице Головнина временно приостановят движение транспорта. Причиной станут ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Так, движение на участке дороги от дома № 15 по улице Норвежская ограничат до 23:59 18 июля, а на участке дороги от дома № 43 до дома № 41 на пересечении с улицей Чукотская — до 23:59 16 августа.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение транспорта по улице Трудовая в Нижнем Новгороде перекроют до 15 июля. Приостановка движения связана с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Также, движение транспорта будет временно приостановлено по улице Головнина в Нижнем Новгороде с 08:00 5 июля до 23:59 12 августа. Причиной станут ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.

И движение транспорта будет временно приостановлено на улице Сурикова на участке дороги напротив дома №5 в Нижнем Новгороде до 26 июля.

Кроме того, способ парковки автомобилей изменился на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Парковать свои автомобили теперь можно только вдоль дороги на участке от дома №1 на площади Максима Горького до дома №2 на улице Малая Покровская.

В Нижнем Новгороде на улице Семашко напротив дома № 33 А временно приостановят движение транспорта с 08:00 15 июля до 23:59 23 июля. Причиной станут ремонтно-восстановительные работы на теплосетях.