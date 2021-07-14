Улететь в Санкт-Петербург нижегородцы теперь смогут 4 раза в день

Из международного аэропорта «Стригино» в Нижнем Новогороде рейсов в Санкт-Петербург станет больше. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Стригино.

Рейсы будет совершать авиакомпания Nordwind совместно с Pegas Fly на воздушных судах Embraer 190 на 110 пассажиров. Теперь нижегородцы могут улететь в Санкт-Петербург ранними рейсами – в 7:00. Также добавятся и вечерние рейсы, вечерний вылет будет в 19:30.

Из Нижнего Новгорода самолеты уже регулярно летают в Северную столицу. Компания «Россия» осуществляет перевозку пассажиров дважды в день - в 13:25 и 19:05.

Так, Санкт-Петербург все еще остается в тройке по популярности среди российских направлений среди нижегородцев. Только за полгода 25 тысяч пассажиров совершили перелет в направлении «Нижний Новгород – Санкт-Петербург».

Напоминаем, что полёты возобновлены с учётом соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Обязательны перчатки, маски и социальная дистанция. Каждому пассажиру перед посадкой измеряют температуру.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании. Также не забудьте уточнить о режиме ограничений, действующих на территории зарубежных государств в связи с коронавирусом.

Напомним, что из нижегородского «Стригино» возобновятся прямые рейсы в Стамбул. Первый полет в данном направлении запланирован 8 июля. Рейсы будет совершать авиакомпания Nordwind на воздушных судах Airbus 321. Перевозчик планирует совершать полет два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. А улететь на Кипр из Нижнего Новгорода можно будет трижды в неделю.