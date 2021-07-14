Нижегородских работодателей обязали отчитываться о привитых сотрудниках

Нижегородские работодатели теперь обязаны отчитываться о количестве сотрудников, которые привились от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, работодатели должны предоставить списки работников, которые прошли вакцинацию, у которых есть противопоказания к вакцинации – официальный медотвод, и составить список тех, кто имеет антитела к коронавирусной инфекции. Эти сведения нужно еженедельно размещать в личном кабинете на сервисе «Карта жителя Нижегородской области» регулярно с 12 июля.

Требование о предоставлении таких сведений уже внесли в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности».

Напомним, что коллективный иммунитет нижегородцев достиг 41-42%, за месяц он вырос примерно на 10%. Так, победить пандемию в регионе возможно будет только при уровне коллективного иммунитета не ниже 80%. Достичь такого показателя возможно только благодаря вакцинации.

Также, уже 600 тысяч человек привилось от COVID-19 в Нижегородской области. Ранее в регион поступила новая партия вакцины "Спутник V".