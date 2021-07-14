2580 доз вакцины «КовиВак» поступило в Нижегородскую область. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

2580 доз препарата «КовиВак» поступило в Нижегородскую область. Об этом 14 июля в своем Instagram сообщил министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

«2580 дополнительных доз вакцины «КовиВак» отправлены в лечебные организации области. В ближайшее время ждем поставок более 9500 доз вакцины «ЭпивакКорона», - написал министр.

С учетом того, что ежедневно в регионе прививаются около 15 тысяч человек, нетрудно предположить, что «КовиВака» и «ЭпивакКороны» хватит далеко не всем желающим. А вот «Спутник V» поставляется в куда больших объемах: так, вчера Мелик-Гусейнов сообщил о том, что в Нижегородскую область поступило 19500 доз этого препарата.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день коллективный иммунитет нижегородцев к COVID-19 составляет 41-42%.