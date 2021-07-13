Приём в "Школу 800" начнётся после получения лицензии. ФОТО: Александр Воложанин

Приём учеников в строящуюся "Школу 800" Нижнего Новгорода начнётся после получения лицензии на ведение образовательной деятельности. Об этом сообщил куратор проекта образовательного центра "Школа 800" Сергей Злобин сегодня, 13 июля, на выездном совещании.

Также стало известно, что строительство основного корпуса школы в Верхних Печёрах подходит к завершению – сейчас выполнено 90% от всей работы. Заканчивается монтаж внутренних инженерных коммуникаций, внутренние помещения активно отделываются плиткой, потолками, рабочие уже приступили к благоустройству. Готовность Автозаводского и Сормовского корпусов застройщик оценивает в 80%.

– Благоустройство по графику должно завершиться не позднее конца августа, – сказал гендиректор ООО "Первая концессионная компания "Просвещение" Отто Сопроненко. – Пятиэтажная школа – нетиповой объект. Контролирующие организации будут тщательно проверять всё на этапе приёма. Мы никого не будем торопить, для нас уверенность в безопасности тех, кто придёт в эту школу учиться и работать, – прежде всего. С учётом этих обстоятельств мы допускаем, что процесс согласований потребует дополнительного времени.

Лицензирование начнётся, когда объект будет сдан в эксплуатацию. Нижегородское министерство образования уже начало подготовку необходимых документов.

Напомним, стало известно о скором наборе учителей в "Школу 800".

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