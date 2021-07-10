Стало известно о скором наборе учителей в "Школу 800" в Нижнем Новгороде. Вслед за этим начнётся набор учеников. Информацией на этот счёт поделился в своём Instagram-аккаунте куратор проекта "Школа 800", бывший министр образования Нижегородской области Сергей Злобин (@svslobin).

В комментариях к одной из публикацией в его профиле нижегородка обратилась с вопросом: когда можно начать подачу заявлений. На что Сергей Злобин ответил, что скоро начнётся приём документов отдельно по каждому корпусу. В частности, он пообещал проинформировать о начале набора в своём профиле в Instagram и разослать новость по городским СМИ.

Далее, на вопрос об оповещении родителей о приёме ребёнка на обучение, экс-министр ответил, что заявления будут подаваться через электронную платформу, где родители укажут адрес электронной почты для обратной связи. На него и придёт извещение.

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