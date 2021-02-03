"Школа 800" в Нижнем Новгороде не сможет принять всех желающих

Нижегородская "Школа 800" не сможет принять всех желающих. Об этом заявила министр образования региона Ольга Петрова 2 февраля входе прямого эфира в Instagram, как сообщили в NewsRoom24. Министр поделилась, что ещё в декабре прошлого года заявки подало более 4300 человек, а в целом учебное заведение рассчитано на 4,5 тысячи учащихся.

Как будет проходить итоговый отбор пока не сообщается. Известно только, что самый масштабный образовательный проект России откроет свои двери для учеников 1 сентября 2021 года.

Заявки на обучение в "Школе 800", а также на преподавание в ней стали приниматься с 1 декабря 2020-ого.

Напомним, ранее мы рассказывали, что покинувший должность министра образования Нижегородской области Сергей Злобин будет курировать "Школу 800".

— Наша задача — чтобы к сентябрю была разработана передовая образовательная методика, а "Школа 800" стала одной из лучших в стране, — заявил Глеб Никитин.

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