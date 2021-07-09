«Мультипасс 800» в Нижнем Новгороде: как и где получить документ

Рассказываем, какие преимущества имеют «Мультипасс 800». ФОТО: Александр Воложанин.

До празднования 800-летия Нижнего Новгорода остаются считанные недели. К празднику город заметно преображается: заканчиваются работы по благоустройству, ремонт фасадов, восстановление исторических памятников и зданий. Единственное, что все же омрачает настроение горожан – это продолжающаяся пандемия коронавируса. Ежедневно в Нижнем Новгороде фиксируется более 400 новых случаев заболевания Covid-19. Разумеется, проведение масштабных праздничных мероприятий в таких условиях было бы весьма проблематичным. Если бы на помощь не пришли новые технологии – на праздник решено пускать с помощью нового универсального документа «Мультипасс 800». Разбираемся, что это за документ, и какие преимущества дает горожанам.

Что такое «Мультипасс 800»?

Прежде всего, стоит отметить, что «Мультипасс 800» был разработан специально к юбилею Нижнего Новгорода. Ни в одном из городов подобные технологии прежде не применялись. Однако учитывая то огромное количество мероприятий, которые запланированы к 800-летию, без этой универсальной карточки просто не обойтись. Она дает доступ на все праздничные мероприятия, в музеи, театральные спектакли, шоу, клубы, выставки, соревнования, кинотеатры – всюду, где существуют ограничения на массовые посещения.

Получить мультипасс можно онлайн или в специализированном центре выдачи. ФОТО: Александр Воложанин.

При этом обладателям мультипасса больше не придется каждый раз показывать сертификат о вакцинации или предъявлять результаты теста. Вся информация содержится в этой карточке. Для тех, кто предпочитает материальные носители, «Мультипасс 800» можно получить в виде пластикового бейджа в специализированном пункте выдачи. Ну, а сторонники цифровых технологий могут оформить мультипасс на своем смартфоне. Как ни крути, но это удобно. Конечно, пройти на эти мероприятия можно и без такого бейджа — организаторами предусмотрены разовые пропуска. Например, с помощью браслета. Правда, такие пропуска необходимо будет оформлять на каждое мероприятие отдельно. А это, согласитесь, весьма трудозатратное занятие.

Кто может рассчитывать на «Мультипасс 800»?

Получить эти бейджи могут и жители самой Нижегородской области, и гости региона. Для этого достаточно предоставить один из трех документов: сертификат о вакцинации от коронавируса, результат ПЦР-теста или анализ на наличие антител. Правда, в зависимости от документа мультипассы будут выдаваться разные. Оранжевый «Мультипасс 800» получат те, кто уже сделали два компонента вакцины. Он будет действовать на протяжении всех праздничных мероприятий. Те, кто сдаст ПЦР-тест или анализ на антитела, получат синие. Они гораздо более ограничены по времени. У сдавших ПЦР-тест он будет действовать всего трое суток и получить его можно только в онлайн-режиме, а у прошедших анализ на антитела – не более 60 дней.

Фотографии и пластиковые карточки можно сделать прямо здесь. ФОТО: Александр Воложанин.

Как получить «Мультипасс 800»?

Получить такой бейдж можно двумя способами: через портал карта жителя Нижегородской области или вживую в специализированном центре выдачи. Пока такой центр в городе один – возле стадиона «Нижний Новгород (улица Бетанкура, 1А/1). Однако в скором времени откроется еще несколько центров выдачи. Именно туда стоит обратиться приехавшим в Нижегородскую область жителям других регионов, если они сделали прививку или сдали тест в других регионах. Что касается самих нижегородцев и тех, кто сдавал тест именно в Нижегородской области, то им можно получить бейдж в электронном виде. Рассказываем, как это сделать.

- Прежде всего, необходимо зарегистрироваться на сервисе «Карта жителя Нижегородской области. Сделать это можно либо на портале nn-card.ru или через мобильное приложение.

- Вслед за этим в разделе «Профиль пользователя» нужно ввести номер СНИЛС в специальной строке.

- Сразу после этого в систему сервиса автоматически будут переданы данные о прошедшей вакцинации или результатах анализов. Правда, поступят эти данные только в том случае, если прививку или тест вы делали на территории Нижегородской области. Да и то – в лабораториях, имеющих соответствующий доступ на проведение исследований..

- Теперь остается только загрузить свою фотографию и бейдж будет готов. Требования к фотографии, как к любой фотографии на документы – цветной снимок анфас без головного убора с открытым лицом. Размер фото – до 5 Мб, разрешение — 256х256 px.

Предусмотрены два варианта бейджей - синий и оранжевый. ФОТО: Александр Воложанин.

- Готовый бейдж будет отображаться на сайте портала «Карта жителя Нижегородской области» или в соответствующем мобильном приложении. Так что на входе вам достаточно будет показать этот бейдж на смартфоне.

Если вы предпочитаете пластиковый документ или просто сдавали тест или делали прививку в другом регионе, то получить «Мультипасс 800» вы можете только вживую в специализированном центре выдачи документов. Туда же вам стоит обращаться, если вы проходили тестирование или вакцинацию в другом регионе. Работает этот центр ежедневно с 8:00 до 22:00 между 1 и 2-м гейтами стадиона «Нижний Новгород» (улица Бетанкура, 1а/а)

-Для этого вам потребуется иметь при себе паспорт вакцинации или справку с результатами тестов.

- Вслед за эти необходимо указать номер СНИЛС и номер телефона.

- Фотографию на бейдж вам сделают прямо в центре .

- После выдачи вам пластикового мультипасса, он будет доступен и в цифровом виде. Так что потерять или где-то забыть этот бейдж вам не грозит.

Опробован на «браслетах»

Стоит отметить, что Нижний Новгород уже имеет достаточный опыт проведения массовых мероприятий в условиях коронавируса. Взять хотя бы недавние фестивали «Столица закатов», которые посещали тысячи нижегородцев. Доступ туда могли получить только те, кто уже прошли вакцинацию или имеют на руках результаты анализов на антитела и ПЦР-тесты. Этим людям выдавали специальные браслеты, дающие право участия в мероприятии. Эта практика отлично себя зарекомендовала – благодаря этим браслетам не только удалось избежать массовых заражений, но и мотивировать людей на вакцинацию. Во время проведения каждого фестиваля сотни нижегородцев решились сделать прививки.

Рассчитывать на бейдж могут и те, кто сдали ПЦР-тесты. ФОТО: Александр Воложанин.

— К сожалению события, начали развиваться не так, как мы рассчитывали весной. Поэтому сейчас мы наблюдаем третью волну коронавируса, — ранее прокомментировал ситуацию губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — Единственный плюс – прививка, это инструмент, который позволит провести мероприятия провести. И мы будем пользоваться этим инструментом. Сделаем мультипассы, которые позволят людям ходить на мероприятия. В таком мультипассе будет собрана информация про наличие QR-кода, наличие заболевания, есть ли прививка или ПЦР-тест. Это единственный выход.