Девять известняковых скульптур украсят Нижний Новгород к 800-летию города

В Нижнем Новгороде завершился международный симпозиум "Вдохновение" вчера, 9 июля. В ходе него художники из разных городов России изготовили девять известняковых скульптур на разнообразные темы. Большая часть из этих композиций украсит Нижневолжскую набережную к 800-летию города. Информацией об этом поделились в ИА "В городе N".

В настоящее время все скульптуры ещё находятся на площади Ленина. В новые места их перенесут уже в ближайшее время. Те каменные изваяния, которые не займут место на Нижневолжской набережной, разъедутся по скверам и паркам Нижнего Новгорода, а композиция московского скульптора Геннадия Красношлыкова "Семья" украсит территорию около роддома № 1 на улице Варварской.

Над известняковыми работами 25 дней трудились скульпторы из Нижнего Новгорода, Уфы, Санкт-Петербурга, Москвы, Минска и Обнинска. Симпозиум стартовал ещё 15 июня. Председатель нижегородского отделения Союза художников России Владимир Величко отметил, что такого рода фестивалей в приволжской столице не было почти 40 лет.

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