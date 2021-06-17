Международный скульптурный симпозиум «Вдохновение» открылся в Нижнем Новгороде. ФОТО: Александр Воложанин.

В Нижнем Новгороде полным ходом идет подготовка к 800-летию города. Его неотъемлемой частью станут многочисленные фестивали, шоу-программы и праздничные мероприятия. Одним из самых интересных юбилейных проектов обещает стать открывшийся 15 июня Первый международный скульптурный симпозиум «Вдохновение». На него съехались девять скульпторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Нижнего Новгорода и Минска. Мероприятие проходит при поддержке АНО «Центр 800» в преддверии юбилея.

— Мне хотелось бы поздравить наш город с таким событием, как скульптурный симпозиум, — отметила заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина. — Это действительно уникальный случай. В городе-миллионнике, где есть уже вроде бы все возможные мероприятия, впервые за 40 лет будет проходить скульптурный симпозиум. Они есть во многих городах. Наконец, и у нас тоже проводится такое мероприятие. Я надеюсь, что он будет проходить на постоянной основе. И это даст нашему городу еще один повод для гордости и много новых туристически привлекательных объектов.

Фестиваль продлится 25 дней. ФОТО: Александр Воложанин.

За время симпозиума, который продлится 25 дней, на площади Ленина художники создадут девять скульптур из белого известняка. Вес каждой из них будет составлять от 8 до 12 тонн. Причем создаваться шедевры будут прямо на глазах нижегородцев.

— Все удалось организовать благодаря поддержке губернатора и «Центра 800», — отметил автор идеи мероприятия, председатель нижегородского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Владимир Величко. — Цель проведения симпозиума — совершенствование городской среды Нижнего Новгорода с учетом современных тенденций, развитие градостроительства и новых культурных традиций. Реализация этого проекта внесет большой вклад в арт-пространство города произведениями искусства, будет способствовать эстетическому воспитанию населения и укреплению международных контактов. Как показывает практика, подобные симпозиумы и сам процесс создания скульптур вызывает большой интерес у жителей и на время проведения становится важной точкой для туристических маршрутов. В результате город получает привлекательные пластические объекты, которые украшают ландшафт.

Для Нижнего Новгорода это первое подобное мероприятие за сорок лет. ФОТО: Александр Воложанин.

Место для этих шедевров уже подобрали — все они будут установлены на Нижне-Волжской набережной к юбилею города.

— Уникальность этого мероприятия в том, что зритель увидит сам процесс, — полагает старший советник нижегородского отделения посольства Белоруссии в России Владимир Воронкович. — Обычно скульптор творит вдалеке от чужих глаз, а потом уже показывает свое творение. Здесь мастерам скульптуры представится возможность продемонстрировать саму технику работы. Мне приятно отметить, что среди участников этого арт-события и мои земляки из столицы Беларуси Минска. Думаю, они тоже внесут свою лепту в украшение города, 800-летие которого отмечается.

К слову, белорусские скульпторы в Нижний Новгород приехали впервые и уже оценили красоту столицы Приволжья.

— Мы приехали в Нижний Новгород два дня назад, — признается скульптор из Минска Александр Соколов. — Но успели посмотреть город. Он очень мощный! Очень понравилась историческая часть города. Что касается моей работы, то здесь я собираюсь создать скульптуру «Адам и Ева». Это гротескные фигуры, близкая к народной стилизации. Это такая созерцательная работа, в которую войдет и соединение женского и мужского начала, и вопрос осмысления прошлого. Эта идея еще из моих старых работ, адаптированная под предложенный камень.

Все участники симпозиума надеются, что он станет традиционным для Нижнего Новгорода. И тогда наш город станет более значимым на культурной карте России.

Участниками симпозиума стали скульпторы из России и Беларуси. ФОТО: Александр Воложанин

— В России симпозиумы проводятся, но с неопределенной периодичностью. И когда мне сказали, что такое мероприятие будет проводиться в Нижнем Новгороде, я поехал в надежде на то, что, возможно где-то закрепится эта традиция, — признался скульптор Николай Корлыханов (Санкт-Петербург).—- Последние годы я много работаю за рубежом. И как только появляется возможность сделать что-то в России, я с радостью соглашаюсь. На этот раз хочу сделать работу о том, что уже давно меня беспокоит в плане пластических и философских проблем — Единство. Оно для нас очень важно в любом случае. И для нашей страны, и для всех людей, стремящихся к добру и свету. А в пластическом смысле это единство противоположностей: жесткие геометрические структуры и мягкие линии — плавное перетекание одного в другое.

Все готовые шедевры нижегородцы смогут увидеть уже в середине июля, когда художники закончат свою работу. А за созданием самих скульптур можно наблюдать уж сейчас — на площади Ленина.