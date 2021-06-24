Единство, гротеск и цветы: Какие статуи создают российские скульпторы в подарок Нижнему Новгороду

Какие статуи создают российские скульпторы в подарок Нижнему Новгороду. ФОТО: Светлана Халилуллина

Аномальная жара до +37 градусов, раскаленное солнце и адский солнцепек – все это не помеха для участников первого международного скульптурного симпозиума «Вдохновение», посвященного 800-летию Нижнего Новгорода. Чтобы показать свое владение шпателем, в столицу Приволжья съехались девять скульпторов из разных уголков страны. Минск, Уфа, Москва, Санкт-Петербург – вот лишь неполная география всех участников.

- Симпозиум – это шикарная вещь, - уверен участник из Нижнего Новгорода Сергей Мольков. - Жаль, что в Нижнем давно такого не проводилось. Сейчас во всех городах это проходит регулярно, а здесь почему-то не было.

Какие статуи создают российские скульпторы в подарок Нижнему Новгороду. ФОТО: Светлана Халилуллина

В наш город скульпторы приехали 15 июня и уже успели получить первые впечатления и от Нижнего Новгорода, и от нижегородцев

- Я рад, что приехал сюда! Во-первых, такое мероприятие проводится для города и горожан, - поделился уфимец Руслан Нигматулин. - Во-вторых, это своеобразная творческая лаборатория на открытом воздухе, где собрались и обмениваются опытом люди с разных городов.

Какие статуи создают российские скульпторы в подарок Нижнему Новгороду. ФОТО: Светлана Халилуллина

Все скульпторы работают над своими творениями чуть больше недели. И впереди у каждого из них, безусловно, много работы. Однако уже сейчас фигуры из белого известняка вызывают неизменный интерес у прохожих.

Какие статуи создают российские скульпторы в подарок Нижнему Новгороду. ФОТО: Светлана Халилуллина

- Периодически подходят люди. Когда ты не в наушниках – слышишь, тебе что-то говорят, – с улыбкой рассказывает Ольга Помосова. – Интересуются, что это, что это за камень, что мы делаем. Сейчас стало более понятно – появились баннеры, что-то уже вырисовывается из камней. А в первые дни стояли булыжники, вызывающие уйму вопросов у людей, поэтому спрашивали больше.

Какие статуи создают российские скульпторы в подарок Нижнему Новгороду. ФОТО: Светлана Халилуллина

«Вдохновение» уникально тем, что любой желающий может посмотреть вживую, как мастера своего дела способны обычному известняку придать форму. Понаблюдать за процессом можно с 15 июня по 10 июля на площади Ленина справа от памятника. Готовые же скульптуры можно будет увидеть после 10 июля на Нижневолжской набережной.

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