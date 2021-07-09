Движение на переулке Казарменном будет временно прекращено в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Движение транспорта будет временно приостановлено по переулку Казарменный на участке дороги от улицы Кожевенной до Нижне-Волжской набережной с 00:01 12 июля до 23:59 1 августа. Причиной станет капитальный ремонт дороги. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Кроме того, уточняется, что объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение транспорта по улице Трудовая в Нижнем Новгороде перекроют до 15 июля. Приостановка движения связана с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Также, движение транспорта будет временно приостановлено по улице Головина в Нижнем Новгороде с 08:00 5 июля до 23:59 12 августа. Причиной станут ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Кроме того, способ парковки автомобилей изменился на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Парковать свои автомобили теперь можно только вдоль дороги на участке от дома №1 на площади Максима Горького до дома №2 на улице Малая Покровская.

И движение транспорта будет временно приостановлено на улице Сурикова в Нижнем Новгороде. на участке дороги напротив дома №5 в Нижнем Новгороде с 08:00 12 июля до 23:59 26 июля. Причиной станут ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.