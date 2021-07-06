Движение транспорта по улице Трудовая в Нижнем Новгороде перекроют до 15 июля. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Трудовая в Нижнем Новгороде временно приостановят в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. А именно это касается участка дороги между домами № 3 и 6 по Трудовой улице. Данными на этот счёт поделились в нижегородском департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Итак, движение по указанному участку ограничат с 06:00 7 июля до 23:59 15 июля.

Специалисты департамента призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, ранее мы сообщали, что движение временно прекратится по улице Головина в Нижнем Новгороде (до 23:59 12 августа).

А также рассказывали об изменениях движения по Нижневолжской набережной в июле и августе этого года. Принятые меры связаны с проведением фестиваля "Столица закатов". Автомобилистов просят быть внимательными, а главное – заранее продумывать свой маршрут.

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