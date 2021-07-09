Почти 300 стобалльных результатов за ЕГЭ получили нижегородцы

В Нижегородской области зафиксировали 295 стобалльных результатов за Единый государственный экзамен. Об этом сообщает региональное министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Так, 100 баллов ЕГЭ ученики получили почти по всем предметам – исключением стали французский, немецкий и китайский языки.

- В 2021 году 12 участников ЕГЭ получили 100 баллов по двум учебным предметам. В основном это те, кто сдавал русский язык и литературу. Также два раза по 100 баллов участники ЕГЭ получили по русскому языку и обществознанию, по химии и биологии, по математике и физике, по физике и информатике, - сообщила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Всего ЕГЭ в Нижегородской области сдали около 13 тысяч учеников. Самыми популярными предметами для сдачи экзамена стали профильная математика, обществознание, физика и биология.

Напомним, что в школах Нижнего Новгорода закончилась запись в первые классы детей, проживающих на закрепленной территории. Более 13 тысяч нижегородцев подали заявления о зачислении в первые классы. Прием в школы не по прописке начался с 6 июля.

Также, члены постоянной комиссии городской Думы по социальной политике на заседании во вторник, 22 июня, обсудили возможные меры по ликвидации второй смены в школах города. На данный момент ученики 97-ми школ Нижнего Новгорода обучаются во вторую смену.