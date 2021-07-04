Более 13 тысяч нижегородцев подали заявления о зачислении в первые классы

В школах Нижнего Новгорода закончилась запись в первые классы детей, проживающих на закрепленной территории. Об этом сообщает городской департамент образования.

Теперь, в течение нескольких дней администрации школ должны подготовить сведения о количестве оставшихся мест. Так, с 6 июля 2021 года на сайтах образовательных учреждений появится вся информация.

- На сегодняшний день в 1 класс подано 13 626 заявлений по прописке (на 16.00 сегодня). Всего план приема – 14 368 мест для первоклассников, - подчеркнул директор департамента образования Владимир Радченко.

Он также добавил, что прием заявлений от родителей первоклассников, проживающих не по прописке, начнется 6 июля 2021 года и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Директор департамента образования отметил, что подать заявление можно как на портале Госуслуг, так и прийти с заявлением в МФЦ или обратиться лично в школу.

Напомним, что члены постоянной комиссии городской Думы по социальной политике на заседании во вторник, 22 июня, обсудили возможные меры по ликвидации второй смены в школах города. На данный момент ученики 97-ми школ Нижнего Новгорода обучаются во вторую смену.