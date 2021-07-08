Московский подрядчик благоустроит нижегородский парк Кулибина

Стал известен подрядчик, который благоустроит парк им. Кулибина в Нижнем Новгороде. Аукцион наконец-то признали состоявшимся. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Так, заказ на благоустройство получила столичная компания «Московское наследие». Заявку на аукцион также подавала компания ООО «Энергопроект» с предложением благоустроить парк ща 43,15 млн рублей, но ее признали не соответствующей установленным требованиям – она не подтвердила наличие опыта, поэтому не прошла торги.

Теперь подрядчик должен провести озеленение парка, обновить дорожное покрытие, установить фонари, лавочки, урны, построить детскую площадку и шахматный клуб до середины августа. Сумма контракта осталась прежней – 43,5 млн рублей. Полностью закончить работы «Московское наследие» должна к 1 октября 2021 года.

Напомним, что 26 июня стало известно, что аукцион на благоустройство парка им. Кулибина вновь объявлен. Департамент экономического развития открывает аукцион на поиск подрядчиков уже четвертый раз. Первые три попытки найти подрядчика не возымели успеха: их признали несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Работы должны закончить к 1 октября.

Так, подрядчик будет обязан обновить в парке Кулибина освещение, обновить брусчатку и асфальт, озеленить территорию, установить малые архитектурные формы (лавочки и урны), а также детскую площадку. Более того, в парке должны появиться ключевые арт-объекты благоустройства: "Вечный двигатель", "Оптическая иллюзия", "Невозможный треугольник", "Рычаг", "Эхофон" и другие. Все эти объекты отсылают к изобретениям Кулибина.