Аукцион на благоустройство парка Кулибина объявлен в четвертый раз

Аукцион на комплексное благоустройство территории парка им. Кулибина вновь объявлен. Об этом сообщается на официальном сайте Департамента экономического развития администрации Нижнего Новгорода, где разместили электронный аукцион.

Департамента экономического развития открывает аукцион на поиск подрядчиков уже четвертый раз. Первые три попытки найти подрядчика не возымели успеха: их признали несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Как и прежде, максимальная цена контракта составляет 43,5 млн рублей. Однако, сейчас изменился срок сдачи работ: они быть закончены к 1 октября.

Напомним, что подрядчик будет обязан обновить в парке Кулибина освещение, обновить брусчатку и асфальт, озеленить территорию, установить малые архитектурные формы (лавочки и урны), а также детскую площадку. Более того, в парке должны появиться ключевые арт-объекты благоустройства: "Вечный двигатель", "Оптическая иллюзия", "Невозможный треугольник", "Рычаг", "Эхофон" и другие. Все эти объекты отсылают к изобретениям Кулибина.