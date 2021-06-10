Поиск подрядчика для благоустройства нижегородского парка Кулибина идёт в третий раз

В Нижнем Новгороде начались третьи по счёту поиски подрядчика для благоустройства парка имени Кулибина в центре города. Департамент экономического развития мэрии Нижнего Новгорода разместил новый электронный аукцион на выполнение комплексного благоустройства парка. Об этом информирует NewsRoom24 со ссылкой на данные официального сайта госзакупок.

Первые две попытки найти подрядчика не возымели успеха: их признали несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

В этот раз начальная (максимальная) сумма контракта составила 43,585 миллиона рублей. Подрядчик будет обязан обновить в парке Кулибина освещение, обновить брусчатку и асфальт, озеленить территорию, установить малые архитектурные формы (лавочки и урны), а также детскую площадку.

Более того, в парке должны появиться ключевые арт-объекты благоустройства: "Вечный двигатель", "Оптическая иллюзия", "Невозможный треугольник", "Рычаг", "Эхофон" и другие. Все эти объекты отсылают к изобретениям Кулибина.

Согласно данным в закупке, срок благоустройства – до 15 августа.

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